Coloque senha no WhatsApp Web e evite que curiosos leiam suas mensagens

São Paulo — Enquanto o histórico de mensagens fica armazenado apenas no seu smartphone, que já deve estar protegido por uma senha de acesso, quando você usa o WhatsApp no computador, qualquer pessoa com a acesso a ele pode ler suas conversas — desde que o seu celular esteja por perto. Se você não quer nenhum curioso lendo as suas mensagens particulares, uma solução é utilizar uma senha para proteger o WhatsApp Web no seu PC ou notebook.

Assim como o seu celular, o navegador Google Chrome também pode ter aplicativos instalados, são as chamadas extensões. Há uma loja que centraliza todas as opções disponíveis, chamada Chrome Web Store. Nela, você poderá encontrar a extensão Block Site.

Com ela instalada, você deverá clicar no ícone que aparecerá na lateral direita da barra de endereços do seu navegador e selecionar o menu de opções dele. Após isso, será preciso adicionar o site do WhatsApp Web (web.whatsapp.com) como um dos protegidos e definir a sua senha de desbloqueio no menu de configurações.

Como a extensão é para computadores com sistemas Windows ou Mac OS X, tanto faz se você tem o aplicativo do WhatsApp instalado em um smartphone Android ou iPhone, vai funcionar de todo modo.

Com tudo em ordem, você precisará inserir a senha do WhatsApp Web toda vez que acessa o site. Desse modo, se você deixar seu WhatsApp sempre pareado com um computador de uso compartilhado, nenhuma outra pessoa poderá ler suas mensagens sem ter a sua senha de acesso.

Vale notar que o Block Site funciona para proteger qualquer site. Ou seja, ele também é uma boa opção para pais preocupados com o acesso de crianças a conteúdo adulto na web. Seu uso é gratuito.