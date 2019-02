Cobertura de prédio na Coreia é inspirada no iPod

São Paulo – O jardim da cobertura da loja Lotte Department Store, na cidade de Busan, na Coreia do Sul, precisava de uma nova identidade e uma nova estrutura para atrair mais clientes. Para isso, os arquitetos da empresa Yamasaki Ku Hong Associates Design Lab recorreram ao iPod, da Apple, como principal fonte de inspiração.

Brincando com as ideias de hardware e software, o novo projeto se chama “Way-Pod” e é composto por duas partes: “Way”, que é o caminho gratuito para um terraço com vista elevada, e “Pod”, que consiste em um setor de entretenimento cuja entrada é cobrada. Cada uma dessas partes é dividida em seis segmentos, que se misturam na estrutura do prédio, com o objetivo de juntar consumo e cultura.

A parte “Way” tem um local para apreciar o pôr-do-sol, outro para ver o mar, pista para fazer caminhada, trajeto dedicado a exposições de arte, e mais dois setores que ajudam a aprimorar a sensibilidade para música e o quociente emocional. Já “Pod”, capaz de gerar mais renda para a loja de departamento, tem uma área para performances artísticas, praça de alimentação, playground para as crianças, setor de jogos, galerias e museus, e lojas educativas.