Cobertura 4G cresce 83% em 12 meses, afirma Telebrasil

Por Bruno do Amaral, do Teletime

Após 83% de crescimento em 12 meses, o Brasil contava em maio com 4.032 municípios cobertos com a tecnologia 4G, de acordo com informações da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) divulgadas nesta quarta-feira, 4. Isso equivale a 94% da população, segundo a entidade, e supera a obrigação estabelecida nos leilões de frequências, que determinava a cobertura de 1.079 cidades. Comparado com o mês de abril, o avanço da infraestrutura LTE no País foi de 0,70%.

Por sua vez, a cobertura 3G chegou a 5.277 municípios em maio, 11 a mais do que em abril (aumento de 0,21%) e 248 a mais do que maio de 2017 (crescimento de 4,93%). Com o total coberto, a tecnologia WCDMA chega a 99,3% da população brasileira, ou 72 milhões de pessoas, ainda de acordo com a Telebrasil. A obrigação dos leilões para o período atual era de 3.917 cidades.

