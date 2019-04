Clientes da Vivo terão WhatsApp, Waze a YouTube grátis no Lollapalooza

São Paulo — Os clientes da Vivo no plano Vivo Easy terão acesso ilimitado e grátis aos aplicativos WhatsApp, YouTube, Waze, Cabify e Easy durante os dias do festival de música Lollapalooza, realizado neste fim de semana, em São Paulo.

O Vivo Easy funciona como um plano controle. É possível comprar diárias de uso de aplicativos, ligações e pacotes de dados de internet que não expiram com o tempo. A cobrança é feita diretamente no cartão de crédito do cliente e a contratação acontece por meio de um aplicativo dedicado, que leva o mesmo nome do plano e está disponível para smartphones Android e iPhones.

Durante o festival, a operadora não irá descontar o crédito de diárias dos clientes dos aplicativos.

Até o fim do mês, o Vivo Easy também está com descontos em pacotes de diárias de uso de Spotify, Tinder, Twitter e WhatsApp.

A operadora é patrocinadora oficial do festival musical, que traz ao país nomes como Arctic Monkeys, Lenny Kravitz, Kings of Leon , Greta Van Fleet e Kendrick Lamar.