ClickBus e Uber se unem para facilitar ida à rodoviária

São Paulo – A partir deste mês, quem comprar uma passagem de ônibus no aplicativo ClickBus receberá créditos para viagens de Uber para a rodoviária. A plataforma brasileira de passagens oferecerá 10 reais de créditos em uma corrida com um motorista parceiro da Uber, uma forma de abater o custo do deslocamento.

Com mais de 22 milhões de usuários, o aplicativo da americana Uber conta atualmente com mais de 600 mil motoristas cadastrados em sua plataforma no Brasil. Ao unir essas bases com o aplicativo da ClickBus, que conta com mais de 4 mil destinos no país, em viagens atendidas por mais de 130 empresas de ônibus, as empresas de mobilidade se complementam para levar o usuário da porta de casa até o destino desejado – ou, ao menos, oferecendo desconto para tanto.

A integração entre os aplicativos valerá de novembro a 15 de dezembro e o crédito é limitado a um voucher por pessoa.

Fernando Prado, presidente da ClickBus, diz, em nota, que a parceria com a Uber é um passo importante para os clientes da empresa. “Trabalhamos todos os dias para facilitar a conexão entre pessoas e seus destinos, e entendemos que precisávamos oferecer uma experiência de ponta a ponta no deslocamento até a rodoviária e para o destino final”, afirma Prado.