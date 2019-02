ClickBus agora aceita mais do que cartões no pagamento

São Paulo — Antes restrito a cartões de crédito e débito e ao PayPal, o app para compra de passagens de ônibus ClickBus passou a aceitar pagamentos à vista por internet banking. O recurso foi implementado em parceria com outra startup, a PayMee, e poderá ser usado por quem tem contas em Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil ou Banco Original. Por ora, no entanto, a novidade está disponível no serviço online.



A ideia da empresa é basicamente expandir o leque de meios de pagamento e ter uma opção com confirmação de compra em tempo real — algo que boletos não permitem. A expectativa da companhia é de que o recurso, focado em viajantes mais imediatistas, inclusive ajude a aumentar o número de usuários da plataforma.

“Pesquisas nossas mostram que muitos passageiros não compram online porque querem guardar o crédito do cartão para compras mais caras”, disse, em comunicado à imprensa, Fernando Prado, CEO da ClickBus.

A novidade já está disponível no serviço online e deve chegar aos aplicativos para Android e iOS ainda no primeiro semestre de 2019.