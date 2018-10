Claro e NET lideram ranking de velocidade de internet

São Paulo – Claro e NET, do mesmo grupo, lideram o ranking de velocidade de download da Ookla, consultoria responsável pelo medidor de internet Speedtest. Em internet móvel, a Claro conseguiu média de 31,66 Mbps no terceiro trimestre de 2018, 12% a mais do que no trimestre anterior, e 58% a mais do que a média da segunda colocada. Em medições de velocidade de upload, a operadora obteve média de 10,51 Mbps, ou seja, 29% a mais do que os 8,12 Mbps, que são a média de mercado.

A NET se manteve na liderança do ranking de banda larga fixa com velocidade de download de 37,4 Mbps. O número é 50% superior à média nacional. A velocidade foi conferida em 20 dos 25 Estados brasileiros analisados no terceiro trimestre. A velocidade da NET foi 6,2% a mais do que a do segundo colocado (35,18 Mbps), e 27,5% a mais do que o terceiro (29,30 Mbps). Em cinco Estados, a velocidade da operadora chega a ser 200% a mais do que o rival segundo colocado. As informações foram confirmadas a EXAME tanto pela Claro e NET quanto pela Ookla.

O levantamento da Ookla é feito com base em dados de conexão móvel e fixa coletados por meio do seu aplicativo Speedtest, que também tem aplicativos para smartphones Android ou iPhones. Em sua análise, a consultoria avalia informações como latência, velocidades de download e upload das principais operadoras do Brasil.