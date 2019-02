Cinto inteligente ajuda o motorista a não dormir ao volante

São Paulo – Um novo sistema vai ajudar a manter os motoristas acordados. Batizado de Harken, ele é uma espécie de cinto de segurança inteligente, capaz de alertar o condutor do carro quando o sono bate e evitar acidentes.

Desenvolvido na Europa, o Harken usa sensores posicionados no banco do motorista e no cinto para acompanhar como estão os batimentos cardíacos e a respiração do condutor. Estes dados são enviados em tempo real para uma central de processamento embaixo do banco.

Quando identificam as alterações características de uma pessoa com sono, os algoritmos da central emitem um alerta que recomenda ao motorista que dê uma parada para descansar. De acordo com seus criadores, o Harken estará disponível no mercado já no ano que vem.

