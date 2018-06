Cinco smartphones com TV para ver os jogos da Copa do Mundo 2018

São Paulo – Com a Copa do Mundo 2018, na Rússia, as fabricantes de smartphones começaram a lançar mais modelos que têm suporte para sinal de TV. Nenhum iPhone com o recurso foi criado até hoje, mas os aparelhos com sistema Android já tem muitas opções.

Moto G6 Plus

Moto G6 Plus: aparelho tem app gerenciador de senhas Moto G6 Plus: aparelho tem app gerenciador de senhas

Com tela Full HD, o Moto G6 Plus é o mais novo integrante da linha de produtos da Motorola. O aparelho de gama intermediária-avançada vem com suporte para sinal de TV e permite fazer aquilo que a maioria dos apps do gênero têm: acesso à programação e gravação de programas. O preço sugerido é de 1.599 reais.

LG K9

–

Recente, o K9 TV é um aparelho concebido para esse período de Copa do Mundo. Básico, o aparelho tem 16 gigabytes de espaço de armazenamento, 2 gigabytes de memória RAM e tela de 5 polegadas com resolução HD. O preço sugerido é de 749 reais.

Galaxy J2 Prime

–

O Galaxy J2 Prime é um smartphone do segmento intermediário que vem com TV Digital nativamente. Com um acessório que melhora o sinal (que o acompanha na caixa), ele permite que você assista aos conteúdos da TV aberta na sua tela de 5 polegadas, que tem resolução inferior ao padrão HD (são 540 x 960 pixels). O produto pode ser encontrado no varejo por cerca de 500 reais.

Moto Z3 Play

Moto Z3 Play: smartphone intermediário-avançado da Motorola tem sistema Android Oreo Moto Z3 Play: smartphone intermediário-avançado da Motorola tem sistema Android Oreo

Com um acessório de TV Digital da linha Moto Snaps, o Moto Z3 Play, bem como outros integrantes da família Z de smartphones da Motorola têm acesso ao sinal de TV aberta gratuitamente e sem consumir internet. O aparato custa 399 reais, mas o smartphone em si custa 2.399 reais. Veja mais detalhes sobre o Moto Snap de TV Digital neste vídeo.

Galaxy J6

–

Com TV Digital HD, o Galaxy J6 tem display com proporção 18,5:9 (em vez do comum 16:9), com o objetivo de deixar a parte frontal do produto predominantemente ocupada pela tela. O smartphone tem display de 5,6 polegadas, com resolução Full HD. Seu preço sugerido é de 1.299 reais.