Cinco das dez empresas com mais reclamações no Procon-SP são de telecom

Por Bruno do Amaral, do Teltime

Das dez empresas com mais reclamações em 2017 no ranking de reclamações fundamentadas da Fundação Procon-SP divulgado nesta quinta-feira, 29, cinco eram de operadoras de telecomunicações. Vivo, Claro, TIM, Sky e Oi figuram entre as companhias com mais ocorrências, entre as atendidas e não atendidas. De acordo com o Procon, o líder do ranking estadual é o Grupo Pão de Açúcar (Casas Bahia, Extra e Ponto Frio), superando a Vivo, que era a primeira colocada no ranking de 2016.

Mesmo não sendo mais a primeira colocada, a operadora do Grupo Telefônica aumentou demandas, com 4.081 registros. A empresa também piorou seu índice de solução de 67% para 56%, e ficou em primeiro lugar considerando apenas o interior do Estado de São Paulo, com mais da metade das reclamações registradas, totalizando 2.140 ocorrências.

Tendência semelhante aconteceu com o Grupo Claro (Claro, Embratel e Net), que caiu uma posição, mas ainda assim piorou o índice. A companhia agora ocupa a terceira colocação geral com 3.008 registros, piorando a solução de demandas de 74% para 70%. “Como ocupava há anos o topo das reclamadas, sempre com os mesmos problemas, em meio a tantas oportunidades latentes, havia perspectiva de significativa melhora, o que infelizmente não se concretizou”, diz o Procon-SP em nota.

Em quarto lugar, outra operadora: a TIM, que mostrou 1.759 demandas, com um índice de solução de 72,43%. Em oitavo, aparece a Sky, com 1.004 reclamações e 64,14% de soluções; e em nono a Oi, com 905 demandas e índice de solução de 64,86%.