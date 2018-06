São Paulo – O aplicativo do navegador de internet Google Chrome vai baixar notícias no seu smartphone para que você possa ter acesso a elas quando estiver sem conexão com a internet. O recurso funciona apenas quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi e as notícias serão aquelas escolhidas pelo próprio Google, que aparecem nas sugestões logo que você abre uma nova aba.

Outros aplicativos, como o Pocket ou o Instapaper, existem com a finalidade de salvar artigos e notícias offline para que você tenha acesso quando quiser e sem gastar a internet do celular.

Como as notícias salvas pelo Chrome não têm a curadoria do próprio usuário, pode ser que algumas delas você nem queira ler. Ainda assim, ele pode ser útil em viagens ou para pessoas que não querem ter que usar mais um app para ler notícias quando não houver internet disponível, em uma viagem, por exemplo.

As leituras serão oferecidas ao usuário por meio de uma notificação quando elas estiverem disponíveis.

Como os conteúdos oferecidos como sugestões aos usuários no Chrome, em parte, são no formato AMP (accelerated mobile pages, páginas aceleradas para dispositivos móveis), uma versão otimizada para poupar dados, é provável que o download de notícias ocupe pouco espaço no smartphone.

O recurso chega a mais de 100 países, incluindo o Brasil.