Chrome tem falha grave e precisa ser atualizado, alerta Google

São Paulo – O navegador Chrome tem uma falha grave de segurança digital e precisa ser atualizado, de acordo com o Google. O bug foi reportado por um pesquisador que não faz parte da empresa e o update com a correção do problema já está disponível para download.

A falha afeta o browser nas plataformas Windows, Mac OS e Linux.

Detalhes sobre o bug não foram revelados, por razões de segurança, e devem permanecer em segredo até a maioria dos usuários esteja com a versão mais recente do Chrome. O que se sabe é que o problema pode permitir que hackers realizem ataques de injeção remota de código e uma prática conhecida como clickjacking, quando os cliques do mouse são direcionados a páginas maliciosas.

As atualizações do Chrome ocorrem automaticamente nos próximos dias (ou semanas), mas você pode se certificar de que está com a versão mais recente do software (67.0.3396.79) baixando-o novamente a partir do seu site oficial.