Choveu? 5 apps para lidar com dias chuvosos

Quem mora em grandes centros urbanos sabe o quanto fica complicada a mobilidade em dias chuvosos. Alguns aplicativos podem ajudar na locomoção ou na praticidade necessária para dias de chuvas intensas e alagamentos. Confira a seguir cinco boas opções para baixar no smartphone com sistema Android ou no iPhone.

Waze

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Waze é um velho conhecido dos motoristas que dirigem todos os dias para o trabalho ou usam o carro para trabalhar como técnico de suporte ao cliente, representante comercial ou motorista de aplicativo. Ele mostra as melhores rotas para o seu destino, com estimativa de tempo de chegada, alertas de bloqueio de trânsito, alagamentos, radares de trânsito e congestionamentos. Toda vez que alguém usa o Waze está compartilhando com a comunidade de usuários dados anônimos sobre o seu deslocamento, desse modo, criando uma rede de informações gratuita para todos que usarem o app no smartphone Android ou iPhone.

Google Assistente

Grátis, em português, para Android e iPhone

Quem tem um celular com sistema operacional Android já tem o Google Assistente instalado. No iPhone, é preciso fazer o download do aplicativo na App Store, a loja oficial de apps da Apple. O Google Assistente é importante para informar sobre a previsão do tempo ou iniciar novos trajetos de deslocamento no Google Maps — tudo apenas com a voz. Apenas com comandos de voz simples você pode interagir com os seus aplicativos, o que se torna um recurso útil para quem estiver ao volante ou com apenas uma das mãos livres (por estar segurando o guarda-chuva na outra).

Moovit

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Moovit é um aplicativo importante para quem anda de ônibus pela cidade. Ele traz informações sobre a localização dos ônibus e ajuda a ter visibilidade sobre o tempo de espera pelo transporte público.

99

Grátis (com corridas pagas), em português, para Android e iPhone

Uber, 99, Cabify e outros aplicativos de transporte ajudaram a popularizar o modelo de caronas pagas com motoristas particulares. No entanto, em dias chuvosos, o preço dinâmico pode se tornar muito mais alto do que o do táxi comum, uma vez que o preço é ditado pela demanda da região onde você está. Com isso, o 99 é uma boa opção para se locomover em dias de chuva. Ele permite chamar um táxi com desconto dentro da sua plataforma digital ou mesmo um táxi que cobrará o valor do taxímetro comum, que pode sair mais barato do que os apps de transporte individual.

Rentbrella

Grátis (com aluguel de guarda-chuvas pago), em português, para Android e iPhone

Quem mora na cidade de São Paulo e foi pego desprevenido pela chuva pode baixar o aplicativo Rentbrella. Ele permite alugar guarda-chuvas por 1 real a hora de uso. A devolução deve ser feita em uma das unidades da empresa, que aparecem no aplicativo.