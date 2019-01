China desenvolve “uniformes inteligentes” para monitorar crianças

São Paulo – A China segue investindo pesado em dispositivos de segurança para monitorar as atividades de seus cidadãos. A última novidade são os “uniformes inteligentes”, que já são utilizados em onze escolas da província de Guizhou, no sudoeste do país. As roupas são embutidas com chips contendo GPS, o que garante o registro da localização exata das crianças, além de informações sobre comportamento e atenção.

A tecnologia é desenvolvida pela empresa local Guizhou Guanyu Technology e é capaz de emitir um alarme caso a criança que veste o uniforme saia da área da escola ou tire um cochilo durante a aula. Além disso, os pais podem monitorar e limitar as compras que os filhos fazem nos estabelecimentos comerciais dentro da escola por meio de um aplicativo.

De acordo com o jornal estatal chinês The Global Times, o sistema é difícil de ser burlado. Os chips são inseridos sob o ombro dos uniformes e suportam até 500 lavagens. Sistemas de reconhecimento facial nas portas das escolas garantem que os alunos não trocaram de uniforme em algum momento.

Porta-vozes da empresa disseram ao jornal Beijing News que não monitoram o movimento dos alunos o tempo todo, uma vez que a iniciativa tem gerado debates sobre direitos de privacidade entre os cidadãos.