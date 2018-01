CEO poderoso do Vale do Silício compara Facebook aos cigarros

Um dos executivos mais poderosos do Vale do Silício comparou o Facebook aos cigarros. Em declaração para a CNBC, o CEO da Salesforce, Marc Benioff, afirmou que é a hora do governo intervir e regular as redes sociais, assim como aconteceu com a indústria do tabaco.

“É como cigarros. Eles não são bons para você. Com certeza a tecnologia tem qualidades viciantes que temos que abordar, e os designers de produtos estão trabalhando para tornar esses produtos mais viciantes. Nós precisamos controlar isso”, afirmou o executivo.

O Benioff, que fundou o software da empresa Behemoth Salesforce em 1999, é conhecido por assumir posições fortes em questões políticas, mesmo quando muitos dos empresários hesitam em tratar tais assuntos. Em 2015, ele cancelou todos os eventos da empresa em Indiana depois que o estado aprovou uma lei “anti-gay”, que permitiu que os proprietários de empresas discriminassem pessoas LGBT.

“Nós somos iguais a qualquer outra indústria. Na tecnologia, o governo vai ter que se envolver. Existe alguma regulação, mas provavelmente terá que haver mais”, disse Benioff.

Curiosamente a declaração acontece pouco após o Facebook admitir que as redes sociais manipulam a democracia, além de abrir (ou ampliar) um debate público sobre o assunto.