CEO do Twitter promete consertar modo escuro do aplicativo

São Paulo – Jack Dorsey, CEO do Twitter, prometeu a um usuário do microblogue que irá consertar o modo escuro atual do aplicativo da empresa para smartphones. Em smartphones com telas com tecnologia OLED, como Galaxy S9 ou iPhone Xs, os pixels que reproduzem a cor preta ficam desligados, o que ajuda a economizar bateria. O app do Twitter, no entanto, não tira proveito desse benefício atualmente.

Aplicativos de terceiros que oferecem acesso ao Twitter, como o Tweetbot, para iPhone, já oferecem um modo escuro que não tem esse problema.

Dorsey foi muito conciso em sua resposta (veja o tuíte) e não disse quando a novidade chegaria ao aplicativo do microblogue.

O modo escuro é uma tendência não só entre os aplicativos, mas também deve chegar ao sistema Android Q, próxima edição do software do Google para celulares. Com isso, todo o sistema ficaria escuro, não apenas apps específicos.