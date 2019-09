Celular dobrável da Samsung, Galaxy Fold já tem data para chegar aos EUA

São Paulo – A Samsung confirmou a data de lançamento do Galaxy Fold. O smartphone dobrável da empresa chegará às lojas dos Estados Unidos a partir do dia 27 de setembro. O aparelho vai custar a partir de 1.980 dólares.

Lançado na Coreia do Sul no começo deste mês e ainda sem qualquer previsão para desembarcar no Brasil, o novo celular da Samsung será vendido nos Estados Unidos desbloqueado ou em um plano pós-pago da operadora AT&T.

Bastante aguardado, o Galaxy Fold enfrentou diferentes problemas desde seu desenvolvimento até o lançamento. Isso fez a Samsung não apenas atrasar o lançamento do celular, como se ver quase que obrigada a lançar um serviço assistência própria do novo produto.

Chamado de Premier Service, o atendimento pós-venda do aparelho será diferenciado. Atendentes da empresa estarão disponíveis 24 horas por dia para ajudar consumidores que encontrarem eventuais falhas no gadget.

Além do design diferenciado que traz uma tela de 7,3 polegadas que pode ser dobrada ao meio, o Galaxy Fold traz outra novidade: a compatibilidade de conexão com redes 5G – disponível inicialmente apenas em países como Coreia do Sul e Estados Unidos.