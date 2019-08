Celular dobrável da Huawei vai demorar mais um pouco para chegar

São Paulo – O celular com tela dobrável da Huawei vai demorar mais alguns meses para chegar ao mercado. A companhia chinesa, com sede em Shenzhen, anunciou nesta semana que está adiando o lançamento do aparelho Mate X para novembro.

Revelado ainda em janeiro deste ano, smartphone teve seu lançamento atrasado por conta de testes que mostraram que ainda era necessário realizar alguns aperfeiçoamentos no gadget. Por conta da flexibilidade do display, o celular estava sendo considerado muito frágil, o que poderia acarretar em problemas no uso diário.

Quando chegar às lojas, o Mate X será um concorrente direto do Galaxy Fold, da Samsung. Recentemente, a companhia sul-coreana anunciou que o smartphone vai chegar ao mercado em setembro. O preço será salgado: a partir de 1.980 dólares.

O que explica o preço é a configuração robusta. O destaque é a tela que pode expandir de 6,6 polegadas para 8 polegadas, tornando o aparelho um tablet conversível. Além disso, o celular conta com processador HiSilicon Kirin 980, desenvolvido pela própria fabricante chinesa, 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento interno e bateria com capacidade de 4.500 mAh.

Apesar de já ter sido homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, o desembarque do dispositivo segue sem previsão. Assim como o preço. Em uma estimativa baseada no preço de outros smartphones, é possível que o novo celular da Samsung seja ofertado no varejo nacional por valores acima de R$ 7 mil.