Celular com tela dobrável Motorola Razr chega ao Brasil em janeiro

São Paulo – A Motorola lançará o seu primeiro celular com tela dobrável no mercado brasileiro em janeiro de 2020. A informação foi confirmada pela empresa para EXAME. Com sistema operacional Android, o Motorola Razr é uma edição moderna do celular de flip do início dos anos 2000, conhecido como Razr V3.

O novo smartphone com tela dobrável será fabricado no Brasil, assim como os demais celulares da Motorola vendidos no mercado nacional. Se nenhuma outra fabricante lançar um celular com tela dobrável, a Motorola pode ser pioneira nesse segmento no Brasil no começo do ano que vem.

Motorola: novo Razr tem tela dobrável de 6,2 polegadas

Diferentemente dos celulares com telas dobráveis previamente apresentados globalmente, como o Samsung Galaxy Fold ou o Huawei Mate X, o Razr se dobra verticalmente, como fazíamos com celulares com flip no passado. Os aparelhos de Samsung e Huawei se desdobram horizontalmente para ficar maiores, como se fossem tablets.

“O Razr mudou o padrão do mercado no passado. Agora, a Motorola espera repetir esse feito com a nova versão do produto”, afirmou José Cardoso, presidente da Motorola Brasil, durante entrevista coletiva, concedida em São Paulo. O novo Razr contou com a participação da equipe brasileira no projeto de desenvolvimento, assim como de engenheiros da Lenovo que trabalharam na linha de notebooks Yoga (que têm telas que giram quase 360 graus).

Razr: modelo do início dos anos 2000 ao lado do novo, que tem sistema operacional Android

A tela do novo Razr tem 6,2 polegadas de tamanho e pode ser dobrada ao meio. Quando fechado, o aparelho conta também com uma tela de 2,7 polegadas que exibe notificações. Dobrado, o dispositivo pode ter sua câmera acionada para capturar fotos enquanto o usuário vê na telinha o que será registrado. A proposta da Motorola com o novo design, além do apelo nostálgico, foi viabilizar que as pessoas levem no bolso da calça um celular com tela grande.

Motorola Razr: smartphone tem barra inferior que acomoda antena e sensor de impressões digitais

Como na edição dos anos 2000, o novo Razr conta com uma barra horizontal inferior em seu design, local que acomoda componentes como antena e sensor de impressões digitais (veja a imagem acima).

A bateria, por outro lado, é dividida em duas, uma em cada “lado” do smartphone, de modo a permitir que ele seja dobrado.

Razr: tela do aparelho tem 6,2 polegadas quando aberta

O Motorola Razr ainda não tem data exata para chegar ou preço para o mercado brasileiro, apesar de já ter uma página dedicada no site oficial da empresa no Brasil. O lançamento marcará a volta da empresa americana, que atualmente é parte da chinesa Lenovo, ao segmento de celulares topo de linha. Em entrevista para Revista EXAME, Sergio Buniac, presidente global da Motorola, afirmou que a empresa acelerou o ritmo de desenvolvimento de novidades para competir no mercado global e levar a empresa de volta ao lucro.