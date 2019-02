Casamento real é destaque na internet

Londres – Milhões de internautas acompanharam nesta sexta-feira o casamento do príncipe William e de Kate Middleton na rede, uma novidade mundial para esse tipo de acontecimento, causando problemas em alguns sites, devido à grande afluência.

No Twitter, nove entre 10 assuntos mais tratados eram relacionados à boda, com palavras-chave como “royalwedding” (boda real) ou “proudtobebritish” (orgulhoso de ser britânico), passando por “they kissed” (eles se beijaram).

Google apresentou em seu logo um desenho de conto de fadas com uma carruagem, propondo o link “Royal Wedding” e o percurso do cortejo em 3D.

O segredo do vestido da futura princesa estava entre as informações mais procuradas no motor de busca.

A família real propôs pela primeira vez uma transmissão ao vivo pela internet através do “Royal Channel”, o canal do palácio no YouTube (www.youtube.com/user/TheRoyalChannel).

A monarquia entendeu há muito tempo os benefícios das novas tecnologias em seus esforços para recuperar o prestígio perdido durante os sobressaltos da era Diana.

Por isso, o noivado de William e Kate, em novembro, foi anunciado no Twitter, ao mesmo tempo que num clássico comunicado de imprensa.

Vários meios de comunicação também transmitiram a cerimônia diretamente, através da empresa Livestream, que disse ter registrado mais de 330.000 conexões simultâneas.

“Pensamos que foram pelo menos dois milhões de visitantes durante a transmissão no endereço livestream.com”, informou um porta-voz da empresa.

A firma Akamai, que oferece banda larga aos grandes portais da internet, disse ter registrado 3 milhões de conexões simultâneas, pulverizando o recorde anterior de 1,6 milhão durante a Copa do Mundo de Futebol da África do Sul 2010.

A BBC, que também transmitiu o acontecimento ao vivo, foi obrigada a colocar regularmente uma mensagem advertindo para problemas na página, devido a “um acesso excepcional”.

Em 1981, quando o príncipe Charles casou-se com Diana, a internet apenas começava. Mas a rainha Elisabeth II está conectada há muito tempo: em 1976, tornou-se a primeira soberana a enviar um e-mail.

Com frequência apresentada como uma pioneira da internet, a rainha, de 85 anos, tem um Blackberry e um iPod.

Como sinal desta vontade de unir-se a seus súditos através da internet, a monarquia abriu um “YouTube Wedding Book”, uma espécie de livro de ouro virtual, que permite aos internautas divulgar sua própria mensagem em vídeo aos recém-casados.