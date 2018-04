Casa impressa em 3D em apenas 12 horas reduz custos e acelera obra

São Paulo – Uma startup americana chamada ICON usa impressão 3D para construir uma casa de 60 metros quadrados em apenas 12 horas.

Telhado, piso e paredes podem ser impressas com a máquina chamada Vulcan, e então um trabalhador adiciona os detalhes, como portas, maçanetas, janelas e sistemas elétricos.

O protótipo foi apresentado na cidade de Austin, no Texas (EUA) em março. Agora, o plano da empresa é construir 100 casas em El Salvador, para famílias de baixa renda, até 2019. A iniciativa será resultado de uma parceria da ICON com a instituição sem fins lucrativos New Story.

O uso da tecnologia na construção de moradias assim tem um impacto não só no tempo de construção, mas também no custo. A ICON diz que, atualmente, uma casa impressa em 3D com a Vulcan sai por 10 mil dólares, mas a expectativa é de que ela custe ainda menos: 4 mil dólares. Ao imprimir os componentes, a impressora consegue reduzir custos com desperdício de materiais e com mão de obra.

A máquina tem capacidade de imprimir casas com até 74 metros quadrados.

Veja algumas imagens da casa impressa em Austin pela impressora 3D da ICON a seguir.

