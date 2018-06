Carteira digital Samsung Pay passa a funcionar com cartões do Itaú

São Paulo – A carteira digital Samsung Pay, que funciona em smartphones da linha Galaxy, passam a funcionar com cartões do Itaú a partir desta sexta-feira (22). Após o cadastro do cartão de crédito no aplicativo, que vem instalado nos celulares da marca, será possível realizar pagamentos em lojas físicas encostando o aparelho nas maquininhas de cartão e autorizando a transação com a impressão digital.

O Itaú chegou primeiro e com exclusividade temporária ao Apple Pay, que chegou ao Brasil em abril desde ano. Ao chegar à carteira digital da Samsung, uma série de outros smartphones passam a ter acesso à tecnologia que, aliada à CNH Digital, permitem que o consumidor saia de casa sem carteira, apenas com o celular–e, talvez, uma bateria portátil.

Os smartphones se comunicam com os terminais de pagamentos de duas formas: NFC, uma tecnologia de transmissão de dados por proximidade, ou por MST, uma tecnologia da Samsung que simula a tarja do cartão de plástico e permite transações mesmo com maquininhas que não tenham suporte ao NFC.

Os dados dos cartões armazenados nos smartphones ficam criptografados, ou seja, codificados de forma inacessível a hackers. As transações por contato também contam com criptografia.

“O uso de carteiras digitais é tendência no mercado de meios de pagamento. Incluir o Samsung Pay em nosso portfólio acompanha esse movimento e beneficia uma parcela importante de nossos clientes”, afirma, em nota oficial, Marcelo Kopel, diretor-executivo do Itaú Unibanco.

Os cartões com suporte ao Samsung Pay são os seguintes: Itaú, Itaucard e Credicard Nacional, Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinite.

Já os aparelhos compatíveis com o Samsung Pay já compõem uma longa lista. Veja quais são eles a seguir:

– Galaxy S9+

– Galaxy S9

– Galaxy Note 8

– Galaxy S8

– Galaxy S8+

– Galaxy A8

– Galaxy A6+ (apenas NFC)

– Galaxy J7 Pro

– Galaxy J5 Pro

– Galaxy A7 (2016 e 2017)

– Galaxy A5 (2016 e 2017)

– Galaxy A9

– Galaxy S7

– Galaxy S7 edge

– Galaxy S6 (apenas NFC)

– Galaxy S6 edge (apenas NFC)

– Galaxy Note 5

Relógios da marca também são compatíveis com a solução de pagamentos. São eles o Gear S3 Frontier, o Gear S3 Classic e o Gear Sport.

No Android, a solução da Samsung rivaliza com o Google Pay, serviço de pagamentos com o celular do gigante das buscas. Seu diferencial é funcionar em smartphones com sistema Android de qualquer fabricante, como Motorola, LG, Sony ou Asus.

Ainda nos primeiros dias dessa disputa dos pagamentos móveis no Brasil, ainda não há um líder claro no segmento de carteiras digitais.