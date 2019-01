Carros high-tech dispensam motoristas, voam e entendem emoções

São Paulo – A maior feira de tecnologia do mundo, a CES, realizada em Las Vegas, é palco de estreia para muitos protótipos inovadores que ditam tendências do mercado para os próximos anos. TVs e gadgets para casas conectadas têm bastante espaço no evento, mas os carros também são produtos tecnológicos que marcam presença na CES. Veja a seguir quais foram os principais veículos high-tech do evento, que aconteceu no início de janeiro.

Bell

–

Feito pela Bell, o Nexus fez sua primeira aparição pública na CES e atraiu olhares curiosos de visitantes de toda parte do planeta. O veículo voador combina motor a combustão com eletricidade para decolar. Ele pode levar até cinco pessoas e o painel, ocupado apenas por telas, parece saído de filmes de ficção científica. A empresa, do Texas, tem parceria com a Uber e prevê uso comercial do seu veículo para meados de 2020.

Audi Aicon

–

O Audi Aicon é um carro elétrico e autônomo que deve entrar em produção apenas em 2021. Ele tem a autonomia de uso como diferencial–além do design marcante. A promessa da marca alemã é de que ele consegue percorrer até 800 km com uma única carga. Buscando resolver uma das desvantagens de conveniência dos carros elétricos em comparação com os movidos a gasolina, diesel ou etanol, a Audi colocou no Aicon uma tecnologia de recarga rápida bateria. Ela atinge 80% de capacidade em 30 minutos, e o carregamento é sem fios, em um carregador específico. Por dentro? Não espere encontrar volante nem pedais aparentes.

Byton

–

O painel do seu carro é feito de plástico e tem um mostrador de velocidade ? Isso vai ficar no passado, se depender da visão da startup chinesa Byton.

O protótipo de cabine veicular dela conta com uma telona sensível ao toque, que tem 48 polegadas e ainda funciona em conjunto com uma tela, menor, que fica no volante. A empresa almeja colocar o produto no mercado antes do final deste ano, a um preço por volta de 45 mil dólares (170 mil reais, em conversão direta).

Kia

–

Inteligência artificial dentro do carro é a tendência que aponta a montadora Kia. Seu protótipo na CES deu uma prévia do que seria possível fazer com isso: reconhecer emoções humanas. Por que isso é útil? Para o bem-estar dos passageiros. Ao fazer uma leitura dos rostos e ânimos com inteligência artificial, o protótipo, projetado com ajuda do MIT (Massachusetts Institute of Technology), pode ajustar a música, a temperatura e até a iluminação do ambiente.

Harley-Davidson

–

Em 2018, veio o anúncio: a Harley-Davidson tinha um plano de lançar motocicletas elétricas. Neste ano, na CES, isso se concretizou–ao menos com um protótipo. Chamada LiveWire, a moto vai de 0 a 100 km/h (60mph) em 3,5 segundos e ela é conectada a um aplicativo para celular que mostra qual é o nível de bateria e progresso durante a recarga.

Nissan

–

A montadora Nissan apresentou a nova versão do seu veículo 100% elétrico. O Leaf Plus ganhou autonomia. Com bateria com capacidade maior, que passou de 40 kWh para 62 kWh, o carro agora consegue percorrer de 243 a 363 quilômetros com uma única carga. Ele será vendido nos Estados Unidos por cerca de 36 mil dólares (135 mil reais, em conversão direta) ainda neste ano. No Brasil, a montadora anunciou a chegada da primeira versão do Leaf ao mercado em 2019. Dentro de três anos, a companhia estima que terá vendido 1 milhão de carros elétricos.

A Nissan também apresentou o Imx Kuro na CES 2019. O veículo autônomo e elétrico não deve chegar ao mercado até 2020. No painel, ele tem um display panorâmico com tecnologia OLED (como nas TVs topo de linha da LG e da Sony). E, por fora, o design é pra lá de futurístico (Ele aparece na foto de abertura da matéria, no topo).

–

Mercedes-Benz

–

A CES sempre tem alguns produtos que parecem ter saído do antigo desenho animado “Os Jetsons”. O protótipo da Mercedes-Benz de carro feito para cidades é um deles.

Chamado Vision Urbanetic, veículo é elétrico e autônomo, ou seja, não requer motorista.Ele pode levar até 12 pessoas e almeja ser parte de um serviço de transporte compartilhado. Outra opção é usar o automóvel para transporte de carga.

*O jornalista viajou para Las Vegas a convite da Samsung Brasil