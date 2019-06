Carros híbridos da BMW vão acionar modo elétrico em cidades poluídas

Frankfurt — Os novos carros híbridos da BMW desligarão seus motores de combustão automaticamente em áreas muito poluídas e usarão o modo de direção elétrica como forma de reduzir as emissões de poluentes, disse a montadora nesta terça-feira.

Os esforços da BMW para otimizar o impacto ambiental de carros híbridos com funções de parada do motor ocorrem em um momento em que a indústria automotiva luta para vender veículos totalmente elétricos, o que representou apenas 1,5% do total de vendas globais de automóveis no ano passado.

As pessoas têm evitado comprar carros elétricos por causa da falta de estações de recarga e porque eles têm um alcance limitado e tempos de recarga mais longos do que os com motor à combustão.

Aumentar a adoção de carros elétricos tem se mostrado difícil porque as cidades estão tendo dificuldades para fazer caros investimentos em infraestrutura elétrica para garantir que novas estações de recarga consigam carregar as baterias de veículos em larga escala.

Os veículos híbridos têm a capacidade de recarregar a bateria elétrica enquanto operam no modo de motor a combustão, uma função que ameniza a hesitação do cliente sobre o alcance de operação limitado e reduz a pressão sobre as cidades para expansão de infraestrutura de carregamento.

Os novos híbridos da BMW terão a função de parada do motor a partir de 2020 e as cidades, incluindo Roterdã, na Holanda, dizem que a função se provou ser uma maneira eficaz de reduzir a poluição.