Carros da Volvo terão tecnologia à prova de motoristas embriagados

A Volvo Cars planeja instalar em sua próxima geração de automóveis câmeras e sensores que detectarão motoristas embriagados ou distraídos e intervirão para impedir uma condução perigosa.

A partir do começo da década de 2020, os carros da Volvo terão a capacidade de perceber quando um motorista estiver claramente embriagado ou agindo de forma errática e o veículo poderá intervir se a pessoa que estiver ao volante não acatar os sinais de alerta.

O automóvel poderia então limitar a velocidade, alertar um serviço de assistência ou, “como última alternativa de ação”, reduzir a velocidade e estacionar, informou a Volvo em comunicado.

A iniciativa surge após um anúncio anterior da Volvo de que introduzirá um limite de velocidade de 180 quilômetros por hora para todos os modelos a partir de 2020.

O CEO Hakan Samuelsson espera que as medidas salvem vidas e tornem o seguro automotivo mais barato para os clientes da Volvo. A empresa espera também que as empresas de seguros possam oferecer apólices mais favoráveis aos proprietários de carros da Volvo que usarem seus recursos de segurança.

“Oferecer seguro ao clube dos 180 km/h não deveria ser mais favorável do que assegurar a comunidade que defende ’velocidade livre para cidadãos livres’?”, disse Samuelsson, em alusão a um refrão popular em alemão usado como argumento contra os limites de velocidade. As empresas de seguros, acrescentou, são “duronas e vão querer ver as provas, mas tenho certeza de que haverá menos acidentes”.

Entre os tipos de comportamento que a Volvo espera conseguir detectar com suas câmeras estão a falta de comandos de direção por longos períodos, motoristas de olhos fechados e “mudanças extremas de pista” ou “tempos de reação excessivamente lentos”, anunciou a Volvo.

Além disso, a Volvo planeja lançar um recurso, Care Key, para permitir a aplicação de limites temporários de velocidade para os clientes que emprestarem o carro a um parente mais jovem, por exemplo.

“Muitos querem poder emprestar o carro a amigos e familiares, mas não sabem bem como garantir que eles estejam seguros nas ruas”, disse Samuelsson no comunicado. “O recurso Care Key oferece uma boa solução e uma maior tranquilidade.”