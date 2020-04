Carros da Tesla agora identificam luzes de semáforos sozinhos

Os veículos da montadora americana Tesla poderão reconhecer e responder aos sinais de trânsitos automaticamente, como semáforos e placas de pare. Uma nova atualização de software feita pela companhia recentemente disponibilizou o novo recurso para alguns modelos de veículos da marca.

A ferramenta, que é chamada “Controle de semáforo e da placa de pare”, permite que o veículo identifique um semáforo ou uma placa de pare no cruzamento de uma rua. Ao se aproximar do cruzamento, o carro da Tesla desacelera e para se o sinal estiver vermelho. O motorista precisa então pisar no acelerador ou acionar o piloto automático novamente para que o carro ande quando o sinal abrir. Ainda que o recurso seja limitado, ele é mais um passo para que os automóveis possam ser capazes de dirigirem sozinhos no futuro.

Mesmo se não houver um semáforo, nova ferramenta avisa quando o veículo está se aproximando de uma intersecção, e envia um sinal para que o motorista reduza a velocidade. Se o motorista não reagir, o carro reduz a velocidade até parar em uma posição segura.

A equipe do site especializado Drag Times fez o vídeo abaixo com um teste da nova atualização:

A Tesla ressalta que a função piloto automático não substitui o motorista. É necessário que a pessoa continue prestando atenção na estrada e nas ruas. A empresa afirma que também existe a possibilidade de que o veículo não identifique todos os semáforos.

Ainda na fase de testes, a ferramenta deve receber mais atualizações e melhorias no futuro.