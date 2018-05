Carros da Ford ganham suporte ao aplicativo Waze no iPhone

São Paulo – Quem possui um carro da Ford e é usuário de iPhone pode, a partir de hoje (17), usar o aplicativo de navegação por GPS Waze espelhado no painel multimídia. O recurso, por enquanto, é exclusivo da montadora.

Os veículos precisam ser recentes e o sistema de entretenimento automotivo deve ter o sistema Sync 3 instalado. Quem não estiver com a versão mais nova do software pode fazer o download no site da Ford.

Os motoristas verão o trajeto no painel e poderão ajustá-lo por meio de comandos de voz, se necessário. Com a novidade, não é mais preciso acoplar o iPhone ao painel do carro com um suporte.

Os modelos que têm o Sync 3 são os seguintes: EcoSport, New Fiesta, Focus, Ranger, Fusion, Edge e Mustang. Modelo de entrada da marca, o Ford Ka não aparece na lista.

O espelhamento do mapa do Waze não acontece por Bluetooth, e sim por cabo USB. Ainda assim, é preciso ter o aplicativo AppLink, da Ford, instalado no iPhone e estar com a versão mais recente do sistema da Apple, o iOS 11.3.

Enquanto a novidade para iPhones é exclusiva da Ford, os sistemas de entretenimento automotivo com suporte para o Android Auto podem fazer o espelhamento do Waze em smartphones com sistema Android. A GM, com o Onix, foi a primeira a anunciar o recurso, em julho do ano passado.

Ainda que a grande maioria das montadoras tenham mapas com navegação curva a curva, seus sistemas não têm os dados de trânsito em tempo real que o Waze oferece por estar sempre conectado à internet e compartilhando dados com os demais usuários.

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso de celular é a 3ª maior causa de mortes no trânsito no Brasil, perdendo somente para o excesso de velocidade e para o consumo de álcool pelos motoristas. Ao integrar o smartphone ao painel do carro e oferecer controles por comandos de voz, a expectativa é que essa estatística seja reduzida.