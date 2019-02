Captação em 4K é desafio para Sony durante a Copa do Mundo

São Paulo – Os estádios, a telefonia 4G e os aeroportos não são os únicos desafios para a Copa do Mundo, evento que deve ter seu início em menos de 100 dias no Brasil.

Gravar todas as partidas em 4K, com unidades móveis se deslocando entre as cidades-sede é uma das questões logísticas do mundial.

Conversamos com Luciano Bottura, gerente de Comunicação e Marketing da Sony, sobre o assunto e também sobre os conteúdos disponíveis para televisores 4K no país.

Info – Atualmente, o que já está disponível para o consumidor com tecnologia 4K no Brasil?

Luciano Bottura – O desenvolvimento da tecnologia 4K é uma prioridade para a Sony. No segmento profissional, já lançamos câmeras 4K, como a F65 e F55, que foram utilizadas no Brasil na gravação do Carnaval 2013, além de filmes como “O Tempo e o Vento”, dirigido por Jayme Monjardim. No exterior, o equipamento foi utilizado nos filmes Oblivion e After Earth e na produção de videoclipes, como o hit “We Are Never Ever Getting Back Together” da cantora Taylor Swift. Durante a Copa das Confederações deste ano, fizemos o primeiro grande teste de captação em 4K ao vivo. O estádio do Mineirão, que recebeu três jogos do torneio, foi o local escolhido para instalação da primeira unidade móvel de produção construída especificamente para fazer captação em 4K.

Info – Tanto para produção como consumo do conteúdo, os preços ainda são elevados. O perfil de consumo será direcionado para o público A/B ou há objetivo na queda dos preços? Quando devemos ter uma TV 4K na faixa de 5 mil reais?

Luciano Bottura – De fato, os preços ainda são elevados, o que significa um impacto imediato maior na classe A, mas acredito que a popularização desta tecnologia será muito mais rápida do que aconteceu com outras tecnologias, como o 3D, por exemplo. Isso porque as emissoras já estão trabalhando com câmeras e produzindo conteúdos em 4K. Além disso, para usufruir dos benefícios do 4K, o consumidor só precisa comprar uma televisão 4K, não sendo necessário adquirir acessórios como óculos ou equipamentos complementares, como uma mídia de blu-ray, para usufruir do recurso.

Info – Há parcerias para a produção de conteúdo já ativas no Brasil? Como será a transmissão da Copa?

Luciano Bottura – Como já citei, a produção 4K já é uma realidade no Brasil. Nosso desafio é fazer toda a captação de imagens em 4K na Copa do Mundo. O teste inicial, na Copa das Confederações, foi amplamente bem sucedido e estamos confiantes que poderemos adotar esta tecnologia já a partir do principal evento esportivo do mundo.