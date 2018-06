Canon encerra vendas de câmeras analógicas

São Paulo – A fabricante japonesa Canon anunciou nesta semana que irá encerrar as vendas da sua última câmera analógica. Chamada EOS-1V, lançada em 2000, ela era a última SLR que tinha compatibilidade com filmes de 35 milímetros.

Mesmo com o fim das vendas, o produto ainda terá suporte da Canon até 2025. O prazo pode ser mais curto–ou mais longo–dependendo do tempo que durarem os estoques de peças.

A companhia parou de produzir os modelos compatíveis com filmes em 2010, mas ainda tinha unidades no seu estoque. A Canon estava no ramo desde 1936. Com a popularização das câmeras digitais no começo dos anos 2000 e a onipresença de smartphones em diversos mercados, o declínio das vendas de câmeras analógicas foi forte nos últimos anos.

A rival Nikon ainda vende dois modelos de câmeras analógicas: FM10 e F6.