Paris – A emissora pública de TV francesa está juntando forças com as rivais privadas TF1 e M6 para lançar uma plataforma de vídeos sob demanda, em um esforço para competir com empresas como a gigante norte-americana Netflix.

“Essa plataforma conjunta visa disseminar conteúdos franceses e europeus mais ativamente”, disseram os canais um comunicado.

Cada um dos três deterá um terço da plataforma, batizada de Salto. As emissoras não informaram uma data para o lançamento.