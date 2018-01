Campus Party terá Steve Wozniak e barata controlada por chip

São Paulo — A Campus Party Brasil abriu as portas nesta terça-feira (30), no Centro de Exposições Anhembi, em São Paulo. O evento reúne participantes de todo o país que ficarão acampados até o próximo domingo para assistirem a palestras, como a do cofundador da Apple, Steve Wozniak, realizar treinamentos, campeonatos e desafios, e se conectarem a startups.

Um dos participantes da área paga do evento é Greg Gage, neurocientista, engenheiro elétrico e CEO da Backyard Brains, que é conhecido por controlar membros de baratas de baratas usando uma interface eletrônica. Ele fará a demonstração no evento.

Se você nunca viu a façanha do neurocientista, veja a seguir no vídeo.

Wozniak fará uma palestra na sexta-feira (2), às 20h, no palco principal da área paga do evento.

A Campus Party chega a sua 11ª edição em São Paulo e, atualmente, não é mais uma festa para usar Internet rápida (um dos principais atrativos no passado), mas sim um espaço voltado para o empreendedorismo no segmento de tecnologia.

Para entreter o público e promover um desafio tecnológico, a Campus Party terá uma luta de drones. Em anos anteriores, a briga era entre robôs. A apresentação, assim como outras, será na área grátis da Campus Party, aberta ao público a partir de quarta-feira.

A Internet disponibilizada via cabo aos campuseiros e visitantes da área paga do evento é de 40 Gbps e oferecida pela Telebras e pela Usecom.

Os participantes do evento terão à disposição 750 horas de conteúdos até o próximo domingo.

A expectativa da organização da Campus Party Brasil 11 é de que 8 mil pessoas fiquem acampadas, 12 mil pessoas frequentes a área paga e 100 mil a área gratuita até o final do evento.

A Campus Party também estará em Natal, Bahia, Brasília, Minas Gerais.