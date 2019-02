Campus Party 12 começa em São Paulo

São Paulo – A Campus Party Brasil 12, evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo, começa nesta terça-feira (12) em São Paulo. O encontro terá mais de mil horas de conteúdos e atividades e 900 palestrantes. A expectativa da organização é de que 130 mil pessoas visitem o evento e 12 mil acampem no local.

A conexão de internet, antes um dos principais atrativos da Campus Party, será de 40 Gigabits por segundo e ela estará disponível não só via cabo, mas também por Wi-Fi, que permite até 25 mil dispositivos conectados ao mesmo tempo. O serviço oficial de internet é oferecido pela UseTelecom, empresa de telecomunicações presente nos Estados Unidos, na Colômbia e em regiões do Brasil.

A Campus Party Brasil 12 contará com palestrantes como Uri Levine, cofundador do aplicativo de GPS Waze, Ivair Gontijo, brasileiro que trabalha com lasers na Nasa, Joana DÁrc Felix, educadora do sistema público, cientista e PhD em Química.

Diversas empresas participam como patrocinadoras do evento, como Petrobras, Visa e Ford.

O evento será realizado de 12 a 17 de fevereiro e contará com áreas pagas e gratuitas.