Câmeras com lentes macro chegarão aos smartphones em 2020

Las Vegas – 2019 foi um ano em que os smartphones ganharam câmeras com lentes ultra-grande angulares – como a da câmera de ação GoPro –, que têm ângulo de captura de 120 graus em vez dos tradicionais 80 graus. Celulares da Apple, da Samsung e da LG ganharam lentes desse tipo. Agora, em 2020, a CES, o maior evento de tecnologia do mundo, mostra uma nova tendência: câmeras com lentes macro.

Lentes desse tipo são usadas para fotografar objetos de perto, a uma distância de 2 centímetros. A ideia é usar esse tipo de câmera para fotografar bonecos em miniatura ou para fazer fotos bem fechadas de qualquer pessoa ou produto. Lentes desse tipo para câmeras DSLR, semi-profissionais, podem custar mais de 2 mil reais.

O mercado brasileiro já recebeu os primeiros aparelhos com lentes macro no ano passado. O Motorola One Macro e o Xiaomi Redmi Note 8 Pro são dois modelos de gama intermediária-avançada que se enquadram no perfil de smartphones que chegarão ao país em maior número em 2020.

Na CES, a sul-coreana Samsung, fabricante que mais vendeu smartphones no mundo em 2019, revelou novos aparelhos equipados com essa lente. No total, foram mostrados três modelos com lentes macro: o Galaxy S10 Lite, o Galaxy A51 e o Galaxy A71.

Enquanto o primeiro é uma terceira versão do topo de linha Galaxy S10, lançado no ano passado, os demais são os sucessores de produtos que integram a linha mais vendida da Samsung no Brasil.

Os smartphones da Alcatel também contarão com lentes macro de 2 megapixels em 2020. Os aparelhos são chamados Alcatel 1S e Alcatel 3L – este último se destaca por ter uma câmera traseira de 48 megapixels, mesmo sendo um produto para o segmento intermediário de celulares.

Ainda não há previsão de lançamento dos novos smartphones no Brasil. Como a Samsung traz ao país a maior parte do portfólio de produtos que possui globalmente – o mercado brasileiro é um dos principais para a companhia sul-coreana –, em breve, o consumidor brasileiro terá a opção de contar com uma lente macro no seu próximo smartphone com sistema Android.