Cabify usa mapa dividido por palavras para ajudar a achar motoristas

São Paulo – Rival da Uber, a Cabify adota a partir de hoje (22) um sistema de localização que visa facilitar o encontro de motoristas e passageiros. Usando a tecnologia de mapas da empresa britânica What3Words, que vincula quadrados de 3mx3m a combinações de três palavras, a melhoria do aplicativo consiste em evitar erros de localização ocasionados por ruas e avenidas homônimas ou por erros de GPS.

A tecnologia ajudará a encontrar carros em locais difíceis, como parques e saídas de shows. O endereço ///iates.combinou.ditoso, por exemplo, é referente ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, local com diversos portões de acesso.

O uso do novo recurso requer que o usuário faça uma pesquisa no site da What3Words pelo seu endereço de destino. A empresa TomTom também adotou, em junho, o sistema de loteamento de localizações em mapas.

De acordo com a Cabify Brasil, a medida pode ajudar não só os brasileiros no território nacional, mas também no exterior, uma vez que existem cidades pelo mundo com nomes de ruas semelhantes, o que pode gerar confusão e levar alguém que quer visitar a sua casa para o outro lado da cidade, por acidente.

Usuários e motoristas da Cabify poderão ter acesso ao novo sistema de mapas quando o aplicativo for atualizado, o que acontecerá, gradualmente, ao longo das próximas semanas, de acordo com a empresa.