Cabify renova aplicativo e agora funciona sem GPS

São Paulo – O Cabify, rival da Uber, renovou seu aplicativo nesta semana e agora consegue coletar informações da sua localização sem precisar do GPS. Basta marcar um ponto no mapa para que o motorista receba as suas coordenadas.

O aplicativo ficou com um visual mais moderno, utilizando o formato de cartões para selecionar a modalidade da corrida (Lite, Táxi Preto ou Cabifly). Também é possível solicitar um motofrete ao acessarmos o menu do app.

O compartilhamento de corridas no aplicativo ficou mais visível na nova versão. Durante uma corrida, basta deslizar o dedo debaixo para cima na interface.

Outra novidade é que o app vai oferecer previsões dos seus destinos com base no seu histórico.

O Cabify segue com pagamentos apenas por cartões de crédito. A concorrente Uber oferece pagamentos em dinheiro, recurso que é constantemente alvo de reclamações dos motoristas.

O novo app da Cabify está disponível para Android e iPhone e todos os usuários deverão recebê-lo ainda nesta semana.