Cabify passa a aceitar cartão de crédito em viagens de táxi

São Paulo — Demorou alguns meses, mas a Cabify finalmente adicionou um novo meio de pagamento para quem usa o app para pedir táxis: cartão de crédito. A novidade expande as opções, que antes ficavam limitadas a dinheiro para taxistas — crédito, só para os carros do Cabify.

A possibilidade de se pedir táxi pelo aplicativo do Cabify foi adicionada em novembro do ano passado e é fruto de uma parceria global da startup com a Easy Taxi. Inicialmente limitada a Porto Alegre, a funcionalidade foi estendida para São Paulo, Campinas e Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Canoas (RS) e Brasília nos últimos meses.

Para adicionar um cartão de crédito ao aplicativo, primeiro toque em sua foto de perfil, depois em “Meios de pagamento” e depois em “Adicionar” (iOS) ou “+” (Android). Então, é só escolher uma das opções, preencher as informações pedidas e tocar em “Salvar”. A novidade já estar disponível para as versões do app para Android e iOS.