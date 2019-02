Brasileiros vão poder usar NFC para pagamentos já neste ano

São Paulo — No futuro, a tecnologia Near Field Communications (NFC), que permite a comunicação sem fio a curta distância entre aparelhos eletrônicos, deverá transformar os celulares em carteiras eletrônicas para pagamentos. Mas os bancos, as operadoras de cartões de crédito e as redes de pagamentos que atuam no Brasil não vão esperar que isso aconteça para usar NFC.

Enquanto, no Brasil, a integracão entre celulares e essa tecnologia se mantém restrita a testes pontuais, Cielo e Redecard preparam-se para incluir leitores de NFC em suas máquinas no ponto-de-venda ao longo deste ano. Ambas estão correndo com esse projeto, que pode ser um diferencial positivo na conquista da preferência dos lojistas. Paralelamente, começarão a ser emitidos os primeiros cartões de crédito e débito com chip de NFC embutido. A expectativa é de que o serviço de compra por NFC seja lançado em meados deste ano, provavelmente em junho, informa uma fonte que participa do projeto. “O celular não tem escala hoje. Ele servirá como uma comodidade de nicho para o NFC bancário no futuro”, explica.

O uso do NFC, para pagamentos via crédito ou débito, terá limites no valor da compra, provavelmente entre 20 e 50 reais. Também haverá um limite de número de compras por dia. Essas precauções serão tomadas porque o cliente não precisará digitar sua senha. Bastará aproximar o cartão do leitor para fazer o pagamento. Na prática, o NFC vai acelerar a conclusão de compras de pequeno porte e reduzir as filas nos caixas. É possível que supermercados criem caixas rápidos exclusivos para esse tipo de pagamento.

Vale lembrar que o ano de 2011 deve ser marcado pela maior concorrência entre as redes de pagamentos em razão da abertura do mercado de cartões de crédito. Com os terminais de pagamento aceitando várias bandeiras simultaneamente, os lojistas poderão escolher qual é a de sua preferência. O NFC pode ser um dos diferenciais, assim como a redução de tarifas e do preço de aluguel das máquinas.

Ásia e Estados Unidos

Enquanto isso, na Ásia e nos Estados Unidos, as operadoras de telefonia celular conseguiram realizar acordos com bancos locais para usar o celular como carteira eletrônica por meio do NFC. O serviço é especialmente popular no Japão, onde existe há mais tempo. No mês passado, a coreana KT, a chinesa China Mobile e a japonesa NTT DoCoMo se aliaram para estabelecer padrões de roaming de serviços NFC.

Nos Estados Unidos, AT&T, T-Mobile e Verizon Wireless criaram, no ano passado, a joint-venture Isis para construir uma rede comum de NFC. Por sua vez, fabricantes de celulares prometem incluir a tecnologia em mais modelos de smartphones neste ano. Há rumores de que uma das novidades no iPhone 5, da Apple, será o NFC.