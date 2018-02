Brasileiros são bons produtores de conteúdo, diz rede Musical.ly

São Paulo – Brasileiros são produtores de conteúdo acima da média. Ao menos na rede social Musical.ly, de gravação e compartilhamento de vídeos.

“Um a cada três brasileiros em nosso app produz conteúdo. Outra particularidade é que o conteúdo produzido no Brasil costuma ter alta qualidade”, disse ao site EXAME com exclusividade Stefan Heinrich, diretor regional de América Latina e Espanha.

Em visita ao Brasil, o executivo discutiu com o site EXAME os planos da empresa para a operação no país, que é o seu maior mercado na América Latina e um dos 5 maiores do mundo. O aplicativo trabalha oficialmente por aqui. O foco é em adolescentes e jovens.

“Produtos que atraem jovens são como uma demonstração do que pode ser importante no futuro”, diz Heinrich.

“O consumo de vídeos teve início na forma horizontal como a televisão. O desktop também era assim. Agora, nós temos vídeos na vertical. Acho que apontamos para uma característica do futuro.”

A empresa trabalha em novos recursos para lançamento neste ano. Entre os ressaltados por Heinrich estão trabalho maior com personalização da experiência e melhora nas recomendações.