Brasileiros gastam quase duas horas por dia em redes sociais

São Paulo – Quanto tempo você passa por dia na internet? Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria americana ComScore, empresa americana , as redes sociais – como Facebook, Twitter e Instagram – são o principal destino dos brasileiros quando estão navegando na internet. Cada usuário gasta 1 hora e 22 minutos do dia usando sites e aplicativos de redes sociais, dividindo o tempo entre mensagens instantâneas, entretenimento e jogos digitais.

Além disso, a companhia também levantou que as classes sociais D e E são as que mais gastam tempo trocando mensagens instantâneas por dia, com cerca de 119 minutos diários. As classes A, B e C, gastam, respectivamente, 96, 96 e 101 minutos por dia.

Confira, abaixo, um dos gráficos realizados pela ComScore e que registra o tempo gasto em redes sociais:

Além de aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram, os usuários também gastam tempo navegando por categorias como entretenimento, serviços, estilo de vida, esportes, educação, games e notícias.

Veja, na imagem abaixo, um gráfico que demonstra o alcance e a média de visualizações por visita em cada uma das categorias:

A pesquisa levantou ainda a plataforma de vídeos que tem maior número de acessos por dia: O YouTube.

O número de visitas globais e diárias da plataforma chega a até 1,4 bilhão, e cada usuário brasileiro gasta cerca de 46 minutos por dia vendo vídeos.

O novo aplicativo de criação de vídeos, TikTok, também cresceu em número de acessos no Brasil: cada usuário gasta cerca de 8 minutos por dia, o que representa um aumento de 161% desde o ano passado.