Brasileiro que liderou início da operação do Facebook na América Latina anuncia saída

Alexandre Hohagen, o brasileiro que liderou o início da operação do Facebook no Brasil, anunciou a saída da empresa nesta quarta-feira (4). Ele ocupava o cargo de VP para América Latina, onde supervisionava o crescimento do Facebook em outros países da região.

“O Facebook na América Latina nasceu na sala da minha casa. Eu ainda lembro de pedir silêncio para as minhas filhas enquanto entrevistava candidatos que iriam se somar a mim nessa aventura incrível”, escreveu Hohagen em um post.

O executivo diz que busca mais tempo com a família e que pretende usar a experiência obtida nos últimos anos para apoiar empreendedores latino-americanos e ONGs locais.

“Sempre gostei de movimentações arriscadas e corajosas. Deixar o Facebook não seria diferente”, escreveu. “A empresa está em um excelente momento, temos uma liderança incrível e conto com o time dos meus sonhos. Ter construído os fundamentos corretos do negócio faz com que essa movimentação seja mais fácil.”

Hohagen diz que participará da transição e que permanecerá no cargo até que um novo líder para a região seja escolhido.