Brasileiro consome 20 horas semanais de TV

São Paulo – O Brasil é um dos países onde mais se assiste TV no mundo, é o que aponta o estudo Barômetro de Engajamento de Mídia, feito globalmente pela Motorola Mobility. Em primeiro lugar no ranking estão os Estados Unidos, com uma média de consumo de TV semanal de 23 horas, seguidos Índia, China, Malásia e Turquia, empatados com 22 horas de consumo semanal. No Brasil, o consumo médio de TV é de 20 horas semanais.

O estudo questionou 9,5 mil consumidores, de 17 mercados, incluindo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Países Nórdicos, Rússia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, México, Austrália, Malásia, Japão, Coreia, China e Índia.

De acordo com o Barômetro, a convergência multitelas já é adotada por 62% dos entrevistados no Brasil, que assistem conteúdo em tablets, smartphones ou desktops. O conteúdo mais acessado, por 43% dos brasileiros, são os filmes. Em segundo lugar, estão as notícias, com 36% dos entrevistados, seguidas pelas novelas, com 34%.

Na comparação de 2011 com 2012, o país aumentou o consumo médio de vídeos em tablets, smartphones e laptops fora de casa de 34% para 43%. O país está acima da média global de 2012, de 38%.

Redes sociais

O estudo aponta que redes sociais mudaram a experiência de ver televisão. O levantamento mostra que há um potencial para usar a mídia social para aprofundar ainda mais a interação entre os públicos, já que 78% estariam interessados em associar seu perfil de rede social a um serviço de TV para compartilhar o que estão assistindo e aumentar a discussão sobre a programação em tempo real.

Gravação

No mundo, 29% do conteúdo visualizado na TV é gravado pelos consumidores. No entanto, 29% dos espectadores esquecem o conteúdo gravado, sem nunca assistí-lo depois.