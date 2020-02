Brasileirão de CS:GO, Clutch terá premiação de mais de R$ 1 milhão

A segunda temporada do Clutch, também conhecido como o Brasileirão do jogo Counter-Strike: Global Offensive, volta no dia 12 de fevereiro com uma premiação geral no valor de 1,14 milhão de reais. O valor inclui, também, os prêmios da terceira temporada, prevista para o segundo semestre, e os da GamersClub Masters, uma competição de CS:GO organizada pela empresa GamersClub e que faz parte do circuito de partidas do jogo no país.

A competição, que aconteceu pela primeira vez no ano passado, reúne agora oito equipes que disputarão uma vaga no Moche XL Esports, torneio internacional de CS:GO que acontece em Portugal. Os times W7M, Detona Gaming, Isurus, Red Canids Kalunga, Vivo Keyd, Alma Gaming, Bravos Gaming e Soberano se enfrentarão todas as segundas e quartas-feiras – nesta semana, porém, as partidas foram adiadas para quarta e quinta-feira – e as etapas finais estão marcadas para os dias 18 e 19 de abril – sábado e domingo, respectivamente.

Enquanto o GC Masters separou 60 mil reais para cada temporada do torneio, o Clutch repartirá 150 mil reais por temporada com os times classificados. No total, cada um dos torneios premiará, respectivamente, 120 mil e 300 mil reais nas duas temporadas, além de oferecer uma espécie de “bolsa auxílio” no valor de 720 mil reais, distribuída entre os jogadores que participarem das duas competições.

Confira, abaixo, o valor do prêmio destinado a cada posição nos dois torneios:

Clutch:

1° colocado: 60 mil reais

2° colocado: 25 mil reais

3° colocado: 15 mil reais

4° colocado: 15 mil reais

5° colocado: 10 mil reais

6° colocado: 9 mil reais

7° colocado: 8.500 reais

8° colocado: 7.500 reais

GC Masters:

1° colocado: 30 mil reais

2° colocado: 15 mil reais

3° colocado: 5 mil reais

4° colocado: 5 mil reais

5° colocado: 2.500 reais

6° colocado: 2.500 reais

O primeiro colocado do final da temporada garante a presença no torneio português de CS:GO e os quatro primeiros colocados se classificarão automaticamente para o GC Masters, enquanto os times na quinta e sexta posição terão que disputar a presença na quinta edição do campeonato. O sétimo e o oitavo colocado irão enfrentar os dois primeiros colocados da Liga Dell – que também faz parte do circuito de torneios da GamersClub – para garantir o lugar na segunda temporada do Clutch.

Pela primeira vez, os telespectadores do campeonato – que será transmitido ao vivo pelas plataformas Twitch e YouTube – também serão recompensados simplesmente por acompanhar os jogos via internet. De acordo com Leo De Biase, cofundador da BBL, mais de 15 mil reais serão distribuídos ao longo da semanas para que os torcedores possam resgatar itens na loja digital do Clutch. Além disso, cada usuário que assistir a 10 minutos da transmissão na Twitch receberá 10 moedas virtuais para comprar itens do jogo CS:GO.

A EXAME, Biase disse que a expectativa é que a audiência do torneio dobre em números – em 2019, o pico de telespectadores únicos simultâneos foi de 35 mil. Além de garantir prêmios para os torcedores, uma das estratégias adotadas para atingir esse objetivo foi expandir buscar não só mais gamers, mas também oferecer espaço para a arte urbana. Como uma espécie de trilha sonora original dos campeonatos, serão reproduzidas músicas autorais de artistas da produtora de Rap e Hip Hop UZZN.

O torneio acontecerá presencialmente na Arena da BBL, com apenas as semifinais e as finais sendo abertas para o público – ainda não foi revelado se o ingresso será pago ou se os próprios times escolherão convidados para assistir aos últimos jogos.