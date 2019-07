Brasil tem o iPhone mais caro do mundo

São Paulo – O iPhone brasileiro é o mais caro do planeta. Isso, pelo menos, é o que mostra uma pesquisa realizada pelo Deutsche Bank e que ranqueou os preços cobrados pelo iPhone XS em diferentes países. No Brasil, em conversão ao dólar e com a adição de algumas taxas, o celular da Apple chega a custar 64% a mais do que nos Estados Unidos.

O estudo realizado pelo banco alemão mostra que o aparelho sai por cerca de 2.050 dólares na conversão do valor cobrado por aqui, de R$ 6.850, e a soma de eventuais impostos e taxas. No mercado americano, o mesmo aparelho é vendido por 1.300 dólares. Ou seja, é mais barato comprar três aparelhos nos Estados Unidos do que dois celulares no Brasil.

Mas se você estiver pensando em viajar para Miami, Orlando, Nova York ou qualquer outra cidade americana somente para comprar o aparelho, pode ser melhor repensar o destino. O iPhone XS mais barato do planeta pode ser encontrado na Nigéria. Lá, o mesmo modelo sai por volta de 1.178 dólares, ou R$ 4.460 em conversão direta.

Países com iPhone XS mais caro do mundo:

Brasil: 2.050 dólares

Turquia: 1.880 dólares

Argentina: 1.776 dólares

Índia: 1.635 dólares

Grécia: 1.591 dólares

Países com o iPhone XS mais barato do mundo: