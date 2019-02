Brasil supera 60 milhões de usuários no Facebook

São Paulo – O Brasil superou a marca de 60 milhões de usuários cadastrados no Facebook, segundo números do site Social Bakers.

Com isso, o país aparece na segunda posição entre os mais populosos dentro da rede social, atrás apenas dos EUA, que contam com 167 milhões de usuários.

Entretanto, o Brasil deve, em breve, ser superado pela Índia, terceiro colocado do ranking –hoje, são 60,6 milhões de brasileiros contra 60,5 milhões de indianos no serviço.

A taxa de crescimento da Índia é maior do que a do Brasil neste momento – 17% contra 12%. Ao mesmo tempo, o Facebook possui uma penetração menor naquele país, de apenas 5% contra 30% no Brasil. Ou seja, o mercado indiano tem maior potencial de crescimento.

Indonésia, com 50,4 milhões, e México, com 39,3 milhões, completam o time dos cinco países mais populosos dentro da rede social.

O Facebook é a maior rede social da atualidade com mais de 1 bilhão de usuários cadastrados, cerca de 11% da população mundial.