Brasil adiciona 1,26 milhão de linhas de telefonia móvel

Rio de Janeiro – O Brasil adicionou 1,26 milhão de linhas ativas de telefonia celular em agosto ante julho, informou nesta segunda-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), elevando a 136,7 o número de linhas por cada 100 habitantes.

Segundo a agência, o país encerrou agosto com 277,41 milhões de acessos móveis, frente a 276,15 milhões em julho. Na comparação com agosto do ano passado, a adição foi de 8,97 milhões de acessos.

A Vivo seguiu na liderança em agosto, com fatia de 28,85 por cento do mercado (frente a 28,75 por cento em julho), seguida pela TIM Participações, com 27,05 por cento (sobre 26,93 por cento).

Em terceiro ficou a Claro, com 25,10 por cento (na comparação com 24,96 por cento). No quarto posto ficou a Oi, com 18,56 por cento (ante 18,50 por cento em julho).

Os acessos pré-pagos somavam 212,86 milhões, ou 76,73 por cento do total, e os pós-pagos 64,55 milhões, ou 23,27 por cento. Em agosto do ano passado, os pré-pagos respondiam por 79,06 por cento e os acessos pós-pagos a 20,94 por cento.

http://cf.datawrapper.de/nCLXr/1/