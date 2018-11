Black Friday 2018: Como encontrar os melhores descontos nas lojas online

São Paulo – A Black Friday 2018 acontece na próxima sexta-feira (23) e encontrar o melhor preço é o desafio que o consumidor que compra online precisa enfrentar. Algumas ferramentas digitais podem ajudar a resolver esse problema, fazendo você economizar ao mesmo tempo em que compra o que deseja. Veja a seguir como encontrar os melhores preços nas lojas online nesta Black Friday.

Buscapé

O comparador de de preços oferece uma extensão para o navegador Google Chrome interessante para que não quer ser enganado na Black Friday. Chamada Black Friday de Verdade, ele usa o banco de dados de alterações de preços da empresa para checar a veracidade das promoções. Com isso, o consumidor pode verificar rapidamente se o produto desejado está ou não com o menor preço durante a sexta-feira de promoções. A ideia é, basicamente, acabar com o mito da chamada “Black Fraude”. Para isso, a extensão também aplica automaticamente cupons de desconto disponíveis para o site no qual você navega–o que, aliás, ajuda a compor a receita da empresa. Há ainda uma extensão chamada Buscapé Na Hora, que funciona de forma semelhante e também está disponível para download grátis na Chrome Web Store, a loja virtual de aplicativos para o navegador do Google.

Cuponeria

Os sites de cupons de descontos também são uma forma de descobrir oportunidades que você não conhecia. Com a ativação das ofertas, os consumidores podem encontrar preços mais baixos do que os do varejo–mas sempre vale a pena checar antes de comprar se o valor é mesmo o menor disponível. O Cuponeria tem site e aplicativos para Android e iPhone que ajudam a ficar de olho nos descontos em produtos de diversos segmentos, como eletroeletrônicos, gastronomia, moda, etc.

Zoom

O Zoom funciona também como um comparador de preços no varejo online. Ele tem um site oficial que é como o Google, uma pesquisa simples mostra os valores dos diferentes varejistas que têm o produto que você quer. Há também aplicativos para smartphones Android e iPhones e é possível criar alertas para quando o preço atingir o seu valor alvo.

Oferta Esperta, Pelando

Alguns sites monitoram promoções e compartilham os melhores achados com seus visitantes, como é o caso do Oferta Esperta e do Pelando. Vale a pena ficar de olho nessas páginas e em outras semelhantes para encontrar boas oportunidades de comprar os produtos que você quer nesta Black Friday.

Redes sociais

Por fim, ficar de olho nas redes sociais das marcas e das varejistas que devem os produtos que você deseja comprar pode ser uma boa ideia nesta Black Friday.