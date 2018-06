Beats lança novas versões de fones de ouvido no Brasil

São Paulo – A Beats lança nesta semana novas versões de seus fones de ouvido Bluetooth no Brasil. As linhas Solo3 Wireless e a Powerbeats Wireless agora estão disponíveis em novas cores da coleção chamada POP, inspiradas no movimento pop art, mas mantêm o mesmo hardware.

Os produtos estão disponíveis no site da Apple e em revendedores autorizados com preços de 1.799 reais e 1.199 reais, respectivamente. Em fase de pré-venda no momento, os aparelhos serão lançados em 15 de junho. As novas cores disponíveis são violeta, índigo, magenta e azul.

Os fones de ouvido Bluetooth são compatíveis com iPhones e também com smartphones Android. Vale notar que a Beats foi comprada pela Apple em 2014.