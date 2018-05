Beats lança linha fones de ouvido Bluetooth no Brasil

São Paulo – A Beats by Dr. Dre lança nesta semana no Brasil os fones de ouvido Bluetooth da linha Decade Collection, que marcam os dez anos de existência. Os produtos são estilizados com detalhes em vermelho e acabamento em preto fosco.

A nova família é integrada por headphones já existentes que ganharam o novo visual. São eles: Beats Studio3, Beats Solo3 Wireless, BeatsX, Powerbeats3 e urBeats3.

Apesar de a Beats ter sido comprada pela Apple por 3 bilhões de dólares em 2014, os seus fones de ouvido seguem compatíveis com dispositivos com sistema Android recentes.

Os produtos da Decade Collection serão vendidos nas lojas da Apple e em revendas autorizadas.