Beats e Disney se unem na criação de fones de ouvido do Mickey

São Paulo – A Beats e a Disney se uniram para a criação de uma nova versão dos fones de ouvido Bluetooth da linha Solo3 Wireless em homenagem aos 90 anos do Mickey.

O aparelho se destaca pelo processador Apple W1, que permite a conexão automática com iPhones e iPads, bem como a sincronização do pareamento com contas do iCloud, serviço de backup na nuvem da Apple–dona da Beats.

Os fones de ouvido dessa linha contam também uma tecnologia de recarga rápida. De acordo com a fabricante, cinco minutos de carga são o suficiente para ouvir até três horas de áudio. A duração da bateria do aparelho é de 40 horas–algo que pudemos avaliar em nosso review.

Vendidos a 300 dólares nos Estados Unidos, os fones de ouvido da linha Solo3 Wireless têm preço sugerido de 1.799 reais. A linha especial do Mickey, porém, será vendida no Brasil por 2.299 reais.