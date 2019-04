Beats anuncia seus fones de ouvido inspirados nos AirPods, da Apple

São Paulo – No começo de abril, a fabricante de produtos eletrônicos de áudio Beats by Dre anunciou que lançaria uma alternativa aos AirPods, os fones de ouvido com conexão sem fio desenvolvido pela Apple. Agora, o produto está bem perto de chegar ao mercado e já tem nome: Powerbeats Pro.

O aparelho conta com uma bateria com duração estimada de 9 horas de uso; estojo de recarga móvel; uma estrutura ajustável à orelha; e resistência à água e suor. Com isso, ele pode ser uma opção para quem pratica atividades físicas – como corrida ou musculação.

Um problema que tem sido levantado é o tamanho do estojo de recarga de bateria, que funciona como uma bateria extra para os fones. Ele é maior do que o estojo dos AirPods e, por causa do tamanho, é possível que os usuários tenham dificuldade para carregá-los no bolso, dificultando o uso fora de casa. Com o estojo, a estimativa de duração da bateria do produto aumenta de 9 para 24 horas de uso.

Pessoas que testaram os novos fones afirmam que o conforto é o principal benefício. Sobre o som, ele oferece uma boa amplitude de frequências e tem isolamento acústico. Além disso, por utilizar o chip W1 presente também nos AirPods, as funções de emparelhamento são basicamente as mesmas – o Powerbeats Pro se diferencia no fato de permitir uma distância maior entre o dispositivo e o fone.

De acordo com o 9to5mac, a pré-venda começará no dia 3 de maio, sexta feira, nos Estados Unidos e Canadá e para o resto do mundo, no dia 10 de maio. Segundo o site oficial, o valor do produto será a partir de 2.149 reais, e estará disponível nas cores: marfim, preto, azul-marinho e verde-musgo.

Vale notar que a Beats é um marca que pertence à Apple. Portanto, os rivais do Powerbeats Pro são os Galaxy Buds, da Samsung.